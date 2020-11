Anticipazioni Beautiful giovedì 26 novembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 22 novembre 2020)26– Il piano di Sally: Sally si rende conto che la forte avversione di Wyatt per Flo può aiutarla a mettere a segno il suo colpo più importante. Così facendo leva sul sentimento di riscatto di Wyatt, si mette nella condizione di far capire al suo amato di essere pronta per il matrimonio. In questo modo Wyatt le fa la proposta lasciando la sua rivale sconcertata! L'articolo News Programmi Tv.