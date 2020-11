luciariva1 : RT @InchiostroSimp: Solo i malvagi e gli stupidi possono accordare fedeltà totale a un partito Anthony Burgess Scrittore britannico, scom… - UgoBaroni : RT @InchiostroSimp: Solo i malvagi e gli stupidi possono accordare fedeltà totale a un partito Anthony Burgess Scrittore britannico, scom… - IAmMrTweety : RT @InchiostroSimp: Solo i malvagi e gli stupidi possono accordare fedeltà totale a un partito Anthony Burgess Scrittore britannico, scom… - InchiostroSimp : Solo i malvagi e gli stupidi possono accordare fedeltà totale a un partito Anthony Burgess Scrittore britannico,… - periodicodaily : Anthony Burgess: non solo Arancia Meccanica #22novembre #anthonyburgess #aranciameccanica -

Ultime Notizie dalla rete : Anthony Burgess

La Stampa

Nel 1971 il massimo esperto al mondo dello scrittore irlandese arrivava in città per il III Simposio Internazionale James Joyce. Da allora è sempre ritornato ...Lo scrittore ha ricevuto il più importante premio letterario in lingua inglese per il suo romanzo d'esordio "Shuggie Bain", ...