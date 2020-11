Annunciati i nomi dei finalisti di Area Sanremo

Leggi su optimagazine

(Di domenica 22 novembre 2020) Ideidisono ufficiali. La commissione esaminatrice ha decretato i vincitori di quest’edizione, giudicando le audizioni dal vivo e quelle sopraggiunte tramite videoclip. Con gli 8 vincitori di2020, è decretato anche il vincitore del Premio TIM per il miglior videoclip. La premiazione si è svolta domenica 22 novembre al Palafiori di, con diretta streaming trasmessa sul sito die sulla pagina Facebook ufficiale. La commissione, che ha valutato le audizioni, è composta da Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max. La riunione è avvenuta in videoconferenza, dopo che era risultato impossibile riunirsi in presenza come imposto dalle ...