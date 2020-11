Anm nel caos | non c' è accordo tra correnti | rinviata l' elezione del presidente

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 22 novembre 2020) Niente da fare all’Anm. Non sono bastati quattro lunghi giorni (due weekend, intervallati da due settimane) per arrivare a una qualsivoglia soluzione condivisa per l’dele della giunta. C’è una parola, più di tutte, che è stata ripetuta in queste lunghe ore in cui il sindacato delle toghe ha provato, con discussioni lunghissime in cui ci si divideva anche per le più banali questioni procedurali, a darsi un esecutivo, dopo le elezioni finite il 20 ottobre. Quella parola è unità, tra i gruppi associativi. Unità necessaria per guardare avanti, dopo che la magistratura è stata travolta dal caso Palamara e da tutte le sue conseguenze. La predicavano in tanti, dagli eletti di Area, l’associazione delle toghe di sinistra, ai rappresentanti di Unicost, corrente di centro, passando per gli eletti nelle liste di Magistratura Indipendente, ...