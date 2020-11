Ancora maltempo in Calabria, 40 evacuati nel Cosentino (Di domenica 22 novembre 2020) CROTONE (ITALPRESS) – Dopo il violento nubifragio di ieri, anche durante la notte è proseguita incessante la pioggia nel Crotonese e nel Cosentino, anche se con un'intensità minore. Sono oltre 100 i vigili del fuoco al lavoro, con mezzi fluviali e anfibi, nella zona dell'Alto Jonio a Crotone e Cosenza. Evacuate 40 persone sul lungomare di Schiavonea, nel Cosentino, 200 i soccorsi già effettuati dall'inizio dell'emergenza.L'Anas e le imprese incaricate, complessivamente con 44 uomini e 34 mezzi, stanno lavorando ininterrottamente dalla prima mattinata di ieri per ripristinare le condizioni di transitabilità sulla strada statale 106 “Jonica” nel territorio provinciale di Crotone. Rallentamenti dal km 226 (Isola di Caporizzuto, KR) al km 277 (Cirò Marina KR) dove si stanno ultimando le operazioni di pulizia della strada da fango e detriti. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) CROTONE (ITALPRESS) – Dopo il violento nubifragio di ieri, anche durante la notte è proseguita incessante la pioggia nel Crotonese e nel, anche se con un'intensità minore. Sono oltre 100 i vigili del fuoco al lavoro, con mezzi fluviali e anfibi, nella zona dell'Alto Jonio a Crotone e Cosenza. Evacuate 40 persone sul lungomare di Schiavonea, nel, 200 i soccorsi già effettuati dall'inizio dell'emergenza.L'Anas e le imprese incaricate, complessivamente con 44 uomini e 34 mezzi, stanno lavorando ininterrottamente dalla prima mattinata di ieri per ripristinare le condizioni di transitabilità sulla strada statale 106 “Jonica” nel territorio provinciale di Crotone. Rallentamenti dal km 226 (Isola di Caporizzuto, KR) al km 277 (Cirò Marina KR) dove si stanno ultimando le operazioni di pulizia della strada da fango e detriti. (ITALPRESS).

Maltempo a Palermo, allagamenti in viale Regione Sicilia: operai al lavoro

Piove da ieri notte in provincia di Palermo, dove la protezione civile ha diramato l’allerta arancione. Gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco segnalano allagamenti lungo la zona di.

