Among Us, la nuova mappa che incuriosisce i fan (Di domenica 22 novembre 2020) Novità succose per gli appassionati di Among Us, il party game di sopravvivenza su mobile che in breve tempo ha spopolato tra i videogiocatori di tutte le età. Lo sviluppatore InnerSloth ha infatti regalato agli appassionati un’anteprima assai appetitosa della nuova mappa in uscita. Se anche tu sei un appassionato del gioco, rifatti gli occhi Leggi su periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020) Novità succose per gli appassionati diUs, il party game di sopravvivenza su mobile che in breve tempo ha spopolato tra i videogiocatori di tutte le età. Lo sviluppatore InnerSloth ha infatti regalato agli appassionati un’anteprima assai appetitosa dellain uscita. Se anche tu sei un appassionato del gioco, rifatti gli occhi

imieithoughts : Nuova fissa: Among us E io come una pirla che lo scopro adesso - infoitscienza : Among Us: prime immagini per la nuova mappa, sarà presentata il 10 dicembre ai TGA - infoitscienza : A The Game Awards verrà annunciata una nuova mappa di Among Us Pronti a scoprire i - infoitscienza : Among Us, una nuova mappa e altre novità verranno mostrate ai The Game Awards 2020 - infoitscienza : Among Us, un primo sguardo alla nuova mappa, novità ai TGA 2020! -

Ultime Notizie dalla rete : Among nuova Among Us: diamo un’occhiata ai primi dettagli sulla nuova mappa Tecnoandroid Among Us: diamo un’occhiata ai primi dettagli sulla nuova mappa

Among Us è diventato uno dei giochi più popolari dell’ultimo periodo. La società sviluppatrice ha rivelato ora dettagli sulla nuova mappa ...

Among Us si aggiorna, pronto a breve il supporto a nuove lingue

Per Among Us e il team di sviluppo InnerSloth è stato senza dubbio un anno da incorniciare. Dopo un avvio che non ha mostrato segni di brillantezza evidenti, lo studio ha potuto godere di una popolari ...

Among Us è diventato uno dei giochi più popolari dell’ultimo periodo. La società sviluppatrice ha rivelato ora dettagli sulla nuova mappa ...Per Among Us e il team di sviluppo InnerSloth è stato senza dubbio un anno da incorniciare. Dopo un avvio che non ha mostrato segni di brillantezza evidenti, lo studio ha potuto godere di una popolari ...