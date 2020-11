«American Music Awards», le 10 migliori performance di sempre (Di domenica 22 novembre 2020) Conto alla rovescia per gli American Music Awards 2020, la cerimonia che premia i migliori artisti statunitensi e non. Gli Oscar della musica americana si terranno questa sera al Microsoft Theater di Los Angeles, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio. A dominare nelle categorie quest’anno due artisti maschili: The Weeknd e Roddy Ricch con ben 8 candidature a testa. Mentre l’artista femminile più nominata è Meghan Thee Stallion con cinque. A loro seguono Taylor Swift, Justin Bieber, Lady Gaga, Doja Cat, Bad Bunny e DaBaby con 5 nomination ciascuno. Leggi su vanityfair (Di domenica 22 novembre 2020) Conto alla rovescia per gli American Music Awards 2020, la cerimonia che premia i migliori artisti statunitensi e non. Gli Oscar della musica americana si terranno questa sera al Microsoft Theater di Los Angeles, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio. A dominare nelle categorie quest’anno due artisti maschili: The Weeknd e Roddy Ricch con ben 8 candidature a testa. Mentre l’artista femminile più nominata è Meghan Thee Stallion con cinque. A loro seguono Taylor Swift, Justin Bieber, Lady Gaga, Doja Cat, Bad Bunny e DaBaby con 5 nomination ciascuno.

dessisolsevila : Video messaggi pronti,ora li invio tutti,sono 10,mettiti comoda,goditi la serie e stai calma e tranquilla che doman… - dessisolsevila : Video messaggi pronti,ora li invio tutti,sono 10,mettiti comoda,goditi la serie e stai calma e tranquilla che doman… - dessisolsevila : Ciao,sorellina mia @karolsevilla oggi preparati per American Music AwardsTi amo,stai calma e organizza tutte le cos… - dessisolsevila : Ciao,sorellina mia @karolsevilla oggi preparati per American Music AwardsTi amo,stai calma e organizza tutte le cos… - dessisolsevila : Ciao,sorellina mia @karolsevilla oggi preparati per American Music AwardsTi amo,stai calma e organizza tutte le cos… -

Ultime Notizie dalla rete : American Music American Music Awards 2020: la lista completa delle nomination Wonder Channel American Music Awards 2020

Scopri tutto quel che c'è da sapere su American Music Awards 2020 con GingerGeneration.it. Il portale più Teen della Rete ...

Sia vs. la comunità autistica: è polemica per il film della cantante, Music

Una nuova polemica è sorta intorno al film della cantante Sia, Music, che presenta come protagonista una ragazza autistica interpretata dall'attrice Maddie Ziegler; scopriamo cosa è successo. Nuovo gi ...

Scopri tutto quel che c'è da sapere su American Music Awards 2020 con GingerGeneration.it. Il portale più Teen della Rete ...Una nuova polemica è sorta intorno al film della cantante Sia, Music, che presenta come protagonista una ragazza autistica interpretata dall'attrice Maddie Ziegler; scopriamo cosa è successo. Nuovo gi ...