Altro smacco da Twitter, da gennaio l'account @POTUS passerà a Biden, nonostante Trump

Elezioni Usa 2020: risultati, news e aggiornamenti Il 22 gennaio Donald Trump ha pubblicato sul suo account Twitter 142 post. Era in areo e stava tornando negli Stati Uniti dopo il World Economic Forum di Davos. In quel giorno di volo forse noia e strategia social si sono mischiati ma è innegabile che Twitter (nonostante gli ultimi piatti volati) sia stato una grande passione del Presidente. Tanto che il portale TrumpTwitterarchive.com ha meticolosamente raccolto e classificato ogni post sulla piattaforma di microblogging. Qui potete trovare anche il numero di volte in cui Trump ha usato la parola "loser" in un tweet. 234, per ora. Dopo la scelta di moderare alcuni contenuti del Presidente, ora la piattaforma guidata da Jack Dorsey ha deciso di ...

Deutsche Börse acquisterà l'80% di Iss per 1,82 miliardi di dollari. Ecco chi sono i maggiori proxy advisor al mondo e da chi sono controllati. Deutsche Börse rileverà l'80% di Institutional Sharehold ...

