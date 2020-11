Alto impatto a Secondigliano, circolo ricreativo aperto: multati 11 sorpresi a giocare a carte (Di domenica 22 novembre 2020) Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Polizia Locale, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e di quella anti-esplosivo della Polizia di Frontiera di Capodichino, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano, in particolare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 22 novembre 2020) Ieri mattina gli agenti del Commissariatoe della Polizia Locale, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e di quella anti-esplosivo della Polizia di Frontiera di Capodichino, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere, in particolare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fattidinapoli : Napoli: Operazione 'Alto impatto' a Secondigliano - - ilGazzettinoves : Pistole in casa e sulla tettoia: “Alto Impatto” a #Secondigliano, scoperte armi e droga - ViViCentro : Servizio straordinario ad alto impatto di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano, in particolare nel… - PeriferiamoNews : Secondigliano, controlli ad alto impatto: un arresto per detenzione di pistola, multati soci di un circolo sopresi… - PornoNoblogs : @remiromi1 Ahahaha?? Correre ha un alto impatto su ginocchia, caviglie e schiena. Per di più se corri per la prima v… -

Ultime Notizie dalla rete : Alto impatto Alto impatto a Secondigliano della Polizia di Stato e della Locale ViViCentro Pistole in casa e sulla tettoia: “Alto Impatto” a Secondigliano, scoperte armi e droga

Nel corso dell’attività sono state identificate 81 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllati 58 veicoli, contestate 24 violazioni del Codice della Strada ...

Cani e gatti hanno un impatto ambientale devastante: dalla dieta alla sabbia per i gatti ecco i trucchi per ridurlo

Amiamo i nostri animali domestici, li trattiamo a volte come principi, e grazie a loro sentiamo di avere anche una più profonda connessione con la natura. Cani e gatti, ma anche conigli, uccelli e pes ...

Nel corso dell’attività sono state identificate 81 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllati 58 veicoli, contestate 24 violazioni del Codice della Strada ...Amiamo i nostri animali domestici, li trattiamo a volte come principi, e grazie a loro sentiamo di avere anche una più profonda connessione con la natura. Cani e gatti, ma anche conigli, uccelli e pes ...