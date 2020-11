Alto Adige, oltre il 60% dei cittadini allo screening di massa: trovati 3mila positivi. Kompatscher: “Evitati 95mila contagi” (Di domenica 22 novembre 2020) Per il terzo giorno in tutti i 116 Comuni della Provincia autonoma di Bolzano gli Altoatesini si sono messi in coda davanti ai 184 presidi sul territorio per effettuare a titolo volontario e gratuito il tampone rapido. Lo screening di massa in Alto Adige, partito lo scorso venerdì, ha raggiunto un notevole afflusso: alle 16 di domenica 22 novembre, erano più di 322mila i cittadini testati, il 60% dei 536.667 residenti. Dei tamponi effettuati, quasi l’1% è positivo: circa 3mila persone, che non hanno ancora sviluppato sintomi e che ora si trovano in quarantena. “Se non li avessimo individuati, avendo in Alto Adige un Rt di 1,5, avremmo rischiato 95mila contagi nel giro di poco tempo”, ha detto il presidente della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Per il terzo giorno in tutti i 116 Comuni della Provincia autonoma di Bolzano gliatesini si sono messi in coda davanti ai 184 presidi sul territorio per effettuare a titolo volontario e gratuito il tampone rapido. Lodiin, partito lo scorso venerdì, ha raggiunto un notevole afflusso: alle 16 di domenica 22 novembre, erano più di 322mila itestati, il 60% dei 536.667 residenti. Dei tamponi effettuati, quasi l’1% è positivo: circapersone, che non hanno ancora sviluppato sintomi e che ora si trovano in quarantena. “Se non li avessimo individuati, avendo inun Rt di 1,5, avremmo rischiatocontagi nel giro di poco tempo”, ha detto il presidente della ...

TgLa7 : #Covid @ArnoKompatscher (pres. Alto Adige); senza #screening rischiavamo 95.000 casi. Individuati 3.000 asintomati… - Corriere : Terza ondata in Corea del Sud: chiusi bar e discoteche. Screening in Alto Adige: solo l’1% i positivi - HuffPostItalia : Screening di massa in Alto Adige vicino all'obiettivo di 350.000 test. L'1% della popolazione positiva - LiberoPetrucci : In Alto Adige è partita la caccia all’asintomatico, il nuovo untore. - CDR38959346 : RT @Miti_Vigliero: Bolzano 'Con lo screening di massa sono stati individuati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena, alt… -