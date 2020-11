“Alo” | al festival Filmmaker il documentario sulle miniere di zaffiri in Madagascar

Leggi su iodonna

(Di domenica 22 novembre 2020) Un’immagine di(in lingua malgascia significa “messaggero”),girato tra i cercatori diin. Ilakaka è un moderno Eldorado. Nel 1998 lì, in quella remotissima regione del, venne scoperto uno dei più ricchi giacimenti didel mondo. Chiara Valenzano, napoletana, studi all’Accademia di Brera e, in contemporanea, alla scuola serale di cinema della Civica di Milano («Ho studiato tantissimo»), ne sente parlare da alcuni amici gemmologi francesi («Il nulla per chilometri e poi, improvvisamente,a cielo aperto, come nelle fotografie di Sebastião Salgado») e, senza rifletterci troppo, decide di partire. Ne parla con un amico,come lei, e insieme si imbarcano in quella ...