Allarme Coronavirus | terza ondata in arrivo sull' Europa

(Di domenica 22 novembre 2020) BERNA (Svizzera) - L' Organizzazione Mondiale della Sanità avverte l'che, qualora non riuscisse ad attrezzarsi in modo corretto, sarà preda di unadella pandemia diad ...

L'Europa rischia una terza ondata di contagi da Covid all'inizio del 2021 se i governi non si organizzeranno. Questo è l'allarme dell'Oms ...Roma, 22 novembre 2020 - Il rischio di una terza ondata Covid c'è, soprattutto se l'Europa non sarà in grado di "attrezzarsi" per fermare il Coronavirus a inizio 2021. A lanciare l'allarme è l'Oms per ...