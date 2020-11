Alla Roma basta un tempo, Parma demolito con tre reti (Di domenica 22 novembre 2020) Roma – Inizia all’Olimpico contro il Parma il tour de force della Roma che durerà fino a Natale, con ben dieci partite in soli trenta giorni. Fonseca deve ancora fare a meno di Dzeko, Kumbulla, Fazio e Santon, ancora positivi al Covid, e di Smalling, vittima di una intossicazione alimentare. Negativizzato all’ultimo Pellegrini, che si accomoda in panchina. Chance per Veretout Primi minuti di gioco e buona occasione per i padroni di casa: Pedro serve Mayoral al limite dell’area che, spalle Alla porta, addomestica il pallone e lo appoggia per l’accorrente Veretout, che tenta il destro al volo di prima intenzione ma trova la pronta respinta di Sepe. A segno Mayoral Poco prima della mezz’ora arriva il meritato vantaggio giallorosso, che sublima una fin qui ottima prestazione della Roma. Spinazzola largo a ... Leggi su romadailynews (Di domenica 22 novembre 2020)– Inizia all’Olimpico contro ilil tour de force dellache durerà fino a Natale, con ben dieci partite in soli trenta giorni. Fonseca deve ancora fare a meno di Dzeko, Kumbulla, Fazio e Santon, ancora positivi al Covid, e di Smalling, vittima di una intossicazione alimentare. Negativizzato all’ultimo Pellegrini, che si accomoda in panchina. Chance per Veretout Primi minuti di gioco e buona occasione per i padroni di casa: Pedro serve Mayoral al limite dell’area che, spalleporta, addomestica il pallone e lo appoggia per l’accorrente Veretout, che tenta il destro al volo di prima intenzione ma trova la pronta respinta di Sepe. A segno Mayoral Poco prima della mezz’ora arriva il meritato vantaggio giallorosso, che sublima una fin qui ottima prestazione della. Spinazzola largo a ...

OfficialASRoma : ?? L'intervento di Amra Dzeko alla presentazione della campagna contro la violenza sulle donne #AmamieBasta ??… - repubblica : Roma, Università La Sapienza, Antonella Polimeni è il nuovo rettore, per la prima volta eletta alla guida una donna - MonicaCirinna : Alla @SapienzaRoma una #Rettrice per la prima volta in più di 700 anni. Una figura validissima, Antonella Polimeni,… - sportli26181512 : Veloce, tecnico e implacabile: Rossi, il futuro Rebic del Milan: Veloce, tecnico e implacabile: Rossi, il futuro Re… - ParmaLiveTweet : Roma, Fonseca in conferenza: 'Qui sono tutti titolari. Non pensiamo alla classifica' -