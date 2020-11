Alex Zanardi trasferito all’ospedale di Padova | le condizioni dell’ex pilota

RaiNews : Il campione paralimpico ha potuto intraprendere un percorso di riabilitazione fisica e cognitiva, spiega una nota d… - Corriere : Zanardi trasferito a Padova: «Condizioni stabilizzate, può avvicinarsi alla famiglia» - Agenzia_Ansa : Alex #Zanardi trasferito dal San Raffaele a Padova #ANSA - infoitsport : Alex Zanardi trasferito a Padova: ecco quali sono le sue condizioni oggi - infoitsport : Alex Zanardi lascia il San Raffaele: 'Le sue condizioni permettono il trasferimento' -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

La moglie Daniela e il figlio felici per la nuova tappa: risponde con transitori e iniziali segni di interazione con l'ambiente ...PADOVA: Il campione, dopo l'incidente avuto in estate in provincia di Siena, durante una gara in handbike, continua il recupero e si avvicina a casa ...