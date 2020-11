Al-Annabi | il nuovo leader del terrore che minaccia l’Europa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 22 novembre 2020) Roma, 22 nov – Morto uno storico capo terrorista, purtroppo ne viene nominato un altro. E non è affatto detto che la strategia criminale delsia meno cruenta del suo predecessore, anzi. Con la morte di Al Zawahiri, forse dovuta a problemi respiratori (si parla di complicanze dell’asma), si chiude una drammatica parentesi delinaugurata negli anni ottanta. Il 69enne chirurgo egiziano non è stato infatti semplicemente il successore di Osama Bin Laden alla guida di Al Qaeda, ma de “La Base” (letterale significato dell’organizzazione) sin dagli albori è stato colonna portante. Per certi versi fu lui a istruire lo “Sceicco del”, contribuendo a plasmarne il carattere jihadista. Il successore di Al Zawahiri Di Al Zawahiri parliamo adesso al passato dando buona la notizia della morte, anche se in ...