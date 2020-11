Airuno | il piromane ha colpito ancora | incendiata la sesta auto

Ultime Notizie dalla rete : Airuno piromane

Il Giorno

Il "piccolo problemino" delle notti airunesi dell'ultimo periodo si è riproposto: un'altra vettura è andata a fuoco. L'allarme è scattato attorno alle due. Il mezzo preso di mira - un pick up moderno ...Dopo i cinque incendi ad automobili avvenuti ad Airuno in poche settimane, l'ultimo dei quali verificatosi due giorni fa, si è riunito stamane in Comune un tavolo di sicurezza. Il sindaco Alessandro M ...