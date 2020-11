Affitta un appartamento e scopre una fotocamera mimetizzata come caricatore del telefono Ecco com’era fatta

Leggi su virali.video

(Di domenica 22 novembre 2020) Ci sono cose che non dovrebbero mai accaderequella che è successa a questa donna che hato unsu AirBNB a New York e una volta dentro ha scoperto una telecamera nascosta camuffata. Il tutto è stato anche mostrato sul suo profilo instagram. La telecamera era nascosta in quella che poteva apparireuna banale presa di corrente tramite collegamento USA, ma a un certo punto nascondeva anche una zona per una scheda di memoria portatile e un obiettivo fotografico. credit: Instagram/alexundone Così la donna ha deciso di condividere la sua storia con il resto del mondo per evitare che anche qualcun altro potesse incappare nella sua stessa situazione magari senza nemmeno accorgersi della truffa. In realtà per regolamento, non dovrebbero esserci dispositivi di questo tipo, e i proprietari ...