Affermazioni di Nicola Morra | parla la sorella dell' ex presidente della Calabria

Anche la sorella di Jole Santelli è intervenuta sulla affermazioni fatte dal senatore del M5s Nicola Morra: "Non siede in Senato per diritto acquisito".

Il centrodestra diserterà l’Antimafia se Morra resta Presidente

Gelmini: con lui guerra alla mafia è persa, deve dimettersi subito. FdI: "Torniamo a chiedere le immediate sue dimissioni" ...

Gelmini: con lui guerra alla mafia è persa, deve dimettersi subito. FdI: "Torniamo a chiedere le immediate sue dimissioni" ...