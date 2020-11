A Torino | attivo l' ospedale da campo con 450 posti letto

(Di domenica 22 novembre 2020) E' stato montato in tempi record nel parco del Valentino, l'area verde della città. Saranno ospitati pazienti covid non gravi

Lymond15 : @borghi_claudio Il tg3 regionale della Lombardia, commentava che anche Roberto Bolle che abita in quel palazzo (chi… - Angelino823 : @danielescillia @Teo__Visma Hai ragione e fuoringioco perche Akimi va a pressare prima che quello del Torino stoppa… - AlfonsoRaniero : #Piemonte gli ospedali vicini al collasso, raggiunta la curva del picco. Il racconto degli esperti al #TgLa7.… - BlacksToilet : RT @DominaVonL: - TORINO 30 settembre e 1/2 ottobre possibilità di coppia Mistress e Master, o possibilità di forced-bi con schiavo passivo… - PdF_Torino : RT @FamiglieSanSalv: -

Ultime Notizie dalla rete : Torino attivo

TG La7

Inter-Torino 4-2, le pagelle: A San Siro, trascinata dal solito Lukaku (7,5), rimonta un'ottimo Torino. Da 7 la prestazione di Singo. Bocciatura per Young.Leva attiva nella progettazione, produzione e industrializzazione di prodotti per il settore automotive per la categoria ...