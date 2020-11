A scuola di distanze | a Roma il teatro outdoor in tempi di Covid dedicato ai ragazzi

(Di domenica 22 novembre 2020) 'Adi' è il percorso di Arteducazioneche nasce adalla collaborazione tra Cies onlus e l' Istituto Comprensivo Via delle Carine . Uno spazio per capire come vivono il ...

“A scuola di distanze” è il percorso di Arteducazione outdoor che nasce a Roma dalla collaborazione tra Cies onlus e l‘Istituto Comprensivo Via delle Carine.Ritorno a scuola sì, ritorno a scuola no, ritorno a scuola… forse. In un momento in cui il Covid-19 ha tolto ogni tipo di certezza, era impensabile che filas ...