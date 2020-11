A Domenica In Ballando con le Stelle il giorno dopo (Foto) (Di domenica 22 novembre 2020) Il giorno dopo la finale di Ballando con le Stelle a Domenica In si respira un po’ l’aria del dopo festival di Sanremo tra polemiche, vincitori e secondi arrivati (Foto). Nella puntata di oggi di Domenica In ci sono anche i grandi assenti mentre Gilles Rocca e Lucrezia Lando non smettono di sorridere e ringraziare. Sono gli unici in coppia, a casa del vincitore che confessa di non avere dormito nemmeno un attimo e che non lo farà nemmeno dopo il collegamento perché desidera godersi tutto di questa vittoria, ogni istante. Gilles Rocca vuole sognare a occhi aperti e a Mara Venier confida che conosceva Milly Carlucci già prima del famoso siparietto Bugo – Morgan. Non desidera quindi legare il suo esordio nel mondo dello spettacolo a quel ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 22 novembre 2020) Illa finale dicon leIn si respira un po’ l’aria delfestival di Sanremo tra polemiche, vincitori e secondi arrivati (). Nella puntata di oggi diIn ci sono anche i grandi assenti mentre Gilles Rocca e Lucrezia Lando non smettono di sorridere e ringraziare. Sono gli unici in coppia, a casa del vincitore che confessa di non avere dormito nemmeno un attimo e che non lo farà nemmenoil collegamento perché desidera godersi tutto di questa vittoria, ogni istante. Gilles Rocca vuole sognare a occhi aperti e a Mara Venier confida che conosceva Milly Carlucci già prima del famoso siparietto Bugo – Morgan. Non desidera quindi legare il suo esordio nel mondo dello spettacolo a quel ...

