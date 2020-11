73 anni di matrimonio della regina Elisabetta e Filippo: le foto dell’anniversario in isolamento (Di domenica 22 novembre 2020) L’anniversario della lunga storia d’amore tra la regina Elisabetta e Filippo si celebra sui social mentre loro si trovano in isolamento. E spunta anche la fotografia della romantica luna di miele del 1947. Una storia d’amore durata 73 anni e più, quella tra la regina Elisabetta e Filippo, che hanno festeggiato il loro anniversario di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 22 novembre 2020) L’versariolunga storia d’amore tra lasi celebra sui social mentre loro si trovano in. E spunta anche lagrafiaromantica luna di miele del 1947. Una storia d’amore durata 73e più, quella tra la, che hanno festeggiato il loroversario di L'articolo proviene da Leggilo.org.

