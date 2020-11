Zingaretti: 'Dopo il Covid non dobbiamo tornare all'Italia delle diseguaglianze sociali e di genere' (Di sabato 21 novembre 2020) Un segnale di cambiamento per guardare più alle classi meno abbienti per rovesciare una deriva liberista che produce grandi ricchezze per pochi e sofferenze e rinunce per tanti? "Noi apriamo questa ... Leggi su globalist (Di sabato 21 novembre 2020) Un segnale di cambiamento per guardare più alle classi meno abbienti per rovesciare una deriva liberista che produce grandi ricchezze per pochi e sofferenze e rinunce per tanti? "Noi apriamo questa ...

Il segretario democratico all'iniziativa dem dal titolo 'Il vaccino della scuola': "Deve essere uno dei pilastri del modello di sviluppo a cui puntiamo".

Lazio, negozi chiusi alle 21: l’ordinanza di Zingaretti

ROMA - I negozi nel Lazio chiudono alle 21. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il provvedimento contie ...

