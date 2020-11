Zanardi trasferito dal San Raffaele all' ospedale di Padova

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Alexè statopresso l'di. Lo ha reso noto l'Sandi Milano dove era ricoverato dal 24 luglio scorso. “Il paziente ha raggiunto una condizione fisica e neurologica di generale stabilità che ha consentito il trasferimento ad altra struttura ospedaliera dotata di tutte le specialità cliniche necessarie e il conseguente avvicinamento al domicilio familiare – si legge in una nota -“. Il 53enne campione bolognese è in lotta per la vita dal 19 giugno quando, nei pressi di Pienza, perse il controllo della sua handbike e finì contro un camion. “Il paziente giunto al Sanil 24 luglio scorso, in condizioni di grave instabilità neurologica e sistemica, ha affrontato dapprima un periodo di rianimazione ...