Zanardi | il sindaco di Padova | “Gli siamo vicini e facciamo il tifo per lui”

(Di sabato 21 novembre 2020) Quest’oggi Alexè stato trasferito all’azienda ospedaliera diper proseguire la sua riabilitazione. Ildella città veneta, Sergio Giordani, attraverso il proprio profilo, ha voluto far sentire la sua vicinanza al campione paralimpico: “Un grande augurio al nostro campione Alexe un abbraccio alla sua famiglia. Da oggi proseguirà il suo percorso di cura e riabilitazione presso l’azienda ospedaliera didove ci sono medici che sapranno prendersi cura di lui al meglio. Gli stiamoe come sempreilper. SportFace.

