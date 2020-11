Zampa: «Natale, sugli spostamenti tra regioni per raggiungere i congiunti possibili deroghe» (Di sabato 21 novembre 2020) A Natale e Capodanno sarà possibile spostarsi tra regioni? E quanti congiunti sarà possibile invitare per pranzo e cenone? Le considerazioni della sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa Leggi su corriere (Di sabato 21 novembre 2020) Ae Capodanno sarà possibile spostarsi tra? E quantisarà possibile invitare per pranzo e cenone? Le considerazioni della sottosegretaria alla Salute Sandra

enpaonlus : L’abete abbattuto per l’albero di Natale di New York era la casa di una civetta sopravvissuta ai 270 …… - claudio_2022 : Sistemati per le feste. Il piano del governo: 'Natale in 5 o 6, solo con gli ffetti più cari' Nessuno aveva mai o… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Da questa data 'una campagna di vaccinazione senza precedenti', l'annuncio del ministro Speranza [Leggi] https://t.co… - iReDiViVo_ : 'Covid, ministro Speranza: da gennaio campagna vaccinazione senza precedenti.' 'Zampa: a Natale possibili deroghe a… - messveneto : Covid, Zampa: “A Natale possibili deroghe sugli spostamenti tra Regioni”: La sottosegretaria del Ministero della Sa… -