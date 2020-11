Zaki: oggi udienza su rinnovo carcerazione (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - IL CAIRO, 21 NOV - Si tiene oggi, davanti a una Corte d'assise del Cairo, la preannunciata udienza in cui verrà deciso se prolungare ulteriormente o meno di altri 45 giorni la custodia ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) (ANSA) - IL CAIRO, 21 NOV - Si tiene, davanti a una Corte d'assise del Cairo, la preannunciatain cui verrà deciso se prolungare ulteriormente o meno di altri 45 giorni la custodia ...

juancar80 : RT @cjmimun: Zaki: oggi udienza su rinnovo carcerazione... E RINVIERANNO PER L'ENNESIMA VOLTA,COSI' COME CONTINUERANNO A PRENDERCI IN GIRO… - Ipocontro : RT @cjmimun: Zaki: oggi udienza su rinnovo carcerazione... E RINVIERANNO PER L'ENNESIMA VOLTA,COSI' COME CONTINUERANNO A PRENDERCI IN GIRO… - cjmimun : Zaki: oggi udienza su rinnovo carcerazione... E RINVIERANNO PER L'ENNESIMA VOLTA,COSI' COME CONTINUERANNO A PRENDER… - iconanews : Zaki: oggi udienza su rinnovo carcerazione - UmbeScara : Oggi sono 289 giorni che Patrick Zaki è prigioniero. Noi non dimentichiamo. Che il mondo lo sappia. #FreePatrick… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki oggi Zaki: oggi udienza su rinnovo carcerazione - Ultima Ora Agenzia ANSA Egitto, Boldrini: ambasciatore italiano si impegni per scarcerazione Zaki

Così Laura Boldrini, deputata Pd, è intervenuta in commissione Esteri con un’interrogazione. Ieri la notizia dell’arresto di un altro esponente della stessa ong, Ennarah. La scorsa settimana al Cairo ...

Egitto, arrestati i vertici della ong con cui collaborava Patrick Zaki: in manette anche il direttore esecutivo Gasser Abdel Razek

Ennesimo arresto, il terzo in quattro giorni, che ha decapitato i vertici della ong egiziana Eipr, la stessa con cui per anni ha collaborato Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bolog ...

