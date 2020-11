Yari Gerussi | una storia di successo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 21 novembre 2020) Tra i giovani emergenti nel panorama televisivo e social, c’è anche, che di certo avrete già visto in una delle sue tante apparizioni nel piccolo schermo e non solo! Ma chi è? Il giovane imprenditore bresciano non è un volto nuovo, ha infatti partecipato a diversi programmi televisi come Mattino 5 noto programma mattutino targato canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Vogliamo oggi conoscerlo un po’ meglio e spiegarvi anche da dove tutto è iniziato, quali sono le sue passioni e cosa vorrebbe fare “da grande”. I primi passi sono stati già compiuti ma la strada verso ilè ancora lunga! Ladiè quella di un ragazzo che ha chiaro cosa vuole fare ma che ha anche ben saldi i valori che la sua famiglia gli ...