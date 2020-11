Volto noto dell'Esercito e del volontariato in città, è morto il generale Vito Foggetti (Di sabato 21 novembre 2020) E' morto nella notte tra venerdì e sabato a Forlì, a 86 anni, Vito Foggetti, Volto molto noto in città. Foggetti era nato a Bari il 15 aprile 1934. Arruolatosi a vent'anni nell'Esercito ha percorso ... Leggi su forlitoday (Di sabato 21 novembre 2020) E'nella notte tra venerdì e sabato a Forlì, a 86 anni,moltoinera nato a Bari il 15 aprile 1934. Arruolatosi a vent'anni nell'ha percorso ...

