Volontario della Croce Rossa muore a 39 anni | infarto mentre guidava

Un Volontario della Croce Rossa italiana è morto all'età di 39 anni a causa di un infarto, avvenuto mentre guidava l'ambulanza. Rodolfo Orefici, originario di Afragola in provincia di Napoli, era un Volontario della Croce Rossa italiana e si è sentito male proprio quando stava guidando uno dei mezzi di soccorso. Ha avuto un malore

