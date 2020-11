Volley, SuperLega: Piacenza batte in trasferta 3-1 Milano. Georg Grozer cecchino infallibile (Di sabato 21 novembre 2020) Piacenza si è imposta in quattro set 23-25 25-16 25-22 25-19 sul campo di Milano in un match valido per l’11ma giornata di SuperLega. Tra gli ospiti partita incredibile di Georg Grozer che è riuscito a collezionare ben 21 punti. Tra i lombardi ha disputato un ottimo match Stephen Maar autore di 17 punti. Con questo successo i ragazzi di Lorenzo Bernardi si portano ad un punto proprio dagli avversari di oggi che occupano la terza piazza in classifica. Primo set molto equilibrato con Yuki Ishikawa (16) che prova a spingere i suoi ma Aaron Russel (15) che trova il punto della parità (7-7). A metà parziale la squadra di Bernardi trova il primo break e allunga, anche grazie ad un’alta percentuale in difesa, fino al 17-12. Qualcosa però cambia nell’attacco di Piacenza che d’improvviso si ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020)si è imposta in quattro set 23-25 25-16 25-22 25-19 sul campo diin un match valido per l’11ma giornata di. Tra gli ospiti partita incredibile diche è riuscito a collezionare ben 21 punti. Tra i lombardi ha disputato un ottimo match Stephen Maar autore di 17 punti. Con questo successo i ragazzi di Lorenzo Bernardi si portano ad un punto proprio dagli avversari di oggi che occupano la terza piazza in classifica. Primo set molto equilibrato con Yuki Ishikawa (16) che prova a spingere i suoi ma Aaron Russel (15) che trova il punto della parità (7-7). A metà parziale la squadra di Bernardi trova il primo break e allunga, anche grazie ad un’alta percentuale in difesa, fino al 17-12. Qualcosa però cambia nell’attacco diche d’improvviso si ...

