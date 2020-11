Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: Novara vince a Busto Arsizio, Monza e Scandicci ok (Di sabato 21 novembre 2020) Si è conclusa la giornata di sabato che ha visto andare in scena tutti i match dell’ultimo turno di andata della Serie A1 Femminile 2020/2021 di Volley. Unica eccezione Conegliano-Chieri, rinviata a martedì 24 novembre 2020. La tredicesima giornata ha visto i successi in trasferta per Scandicci e Monza, che si sono imposte in tre set rispettivamente su Trento (21-25, 27-29, 21-25) e Brescia (15-25, 19-25, 21-25). Casalmaggiore ha invece superato una combattiva Cuneo per 3-0 (25-22, 31-29, 28-26). Novara si è invece aggiudicata la vittoria sul campo di Busto Arsizio, che ha ceduto in tre set alle azzurre di Lavarini (27-29, 16-25, 15-25). Di seguito la cronaca del match Busto ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Si è conclusa la giornata di sabato che ha visto andare in scena tutti i match dell’ultimo turno di andata dellaA1di. Unica eccezione Conegliano-Chieri, rinviata a martedì 24 novembre. La tredicesima giornata ha visto i successi in trasferta per, che si sono imposte in tre set rispettivamente su Trento (21-25, 27-29, 21-25) e Brescia (15-25, 19-25, 21-25). Casalmaggiore ha invece superato una combattiva Cuneo per 3-0 (25-22, 31-29, 28-26).si è invece aggiudicata la vittoria sul campo di, che ha ceduto in tre set alle azzurre di Lavarini (27-29, 16-25, 15-25). Di seguito la cronaca del match...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie Volley, serie B, si riparte il 27 gennaio L'agone Volley, Casalmaggiore-Cuneo: infortunio al ginocchio per Alice Degradi

Vbc Èpiù Casalmaggiore – Bosca S. Bernardo Cuneo 3-0 [25-22; 31-29; 28-26] CASALMAGGIORE – Stufi, Sirressi, Bonciani, Montibeller, Maggipinto, Melandri, Vanzurova, Ciarrocchi, Marinho, Bajema, Vasilev ...

