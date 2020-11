Volley, infortunio Alice Degradi: ansia per la giocatrice uscita in barella (Di sabato 21 novembre 2020) E’ arrivato un brutto ko per la Bosca S.Bernardo Cuneo che si ferma al PalaRadi di Cremona nell’ultimo turno del campionato di Serie A1 di Volley femminile. Grazie alle ottime prove di Montibeller e Bajema, autrici di 22 e 15 punti, nonché la prestazione molto convincente in ricezione di Sirressi (meritatamente MVP), l’èPiù Casalmaggiore è tornata ad assaporare il gusto del successo, non risentendo dell’assenza Paternio. Per Cuneo è mancato qualcosa dal punto di vista fisico per tenere botta alle rivali e poi bisogna dare uno sguardo all’infermeria. La notizia è quella di un infortunio al ginocchio destro di Alice Degradi, costretta ad uscire dal campo in barella. La sciacciatrice, nel tentativo di recuperare un pallone, è caduta male sul ginocchio citato e ha subito manifestato un forte dolore. Si ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) E’ arrivato un brutto ko per la Bosca S.Bernardo Cuneo che si ferma al PalaRadi di Cremona nell’ultimo turno del campionato di Serie A1 difemminile. Grazie alle ottime prove di Montibeller e Bajema, autrici di 22 e 15 punti, nonché la prestazione molto convincente in ricezione di Sirressi (meritatamente MVP), l’èPiù Casalmaggiore è tornata ad assaporare il gusto del successo, non risentendo dell’assenza Paternio. Per Cuneo è mancato qualcosa dal punto di vista fisico per tenere botta alle rivali e poi bisogna dare uno sguardo all’infermeria. La notizia è quella di unal ginocchio destro di, costretta ad uscire dal campo in. La sciacciatrice, nel tentativo di recuperare un pallone, è caduta male sul ginocchio citato e ha subito manifestato un forte dolore. Si ...

Vero che l’infortunio a Patry crea grossi problemi per tutto il resto dell’incontro ai padroni di casa, sempre alla ricerca della soluzione adatta prima con l’ingresso di Weber poi con la formula dei ...

