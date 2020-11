Volley | Casalmaggiore-Cuneo | infortunio al ginocchio per Alice Degradi

(Di sabato 21 novembre 2020) Brutte notizie in casa Bosca San Bernardo, uscita sconfitta dal match in casa dinell’ultimo turno della Serie A1 2020/2021 difemminile. Ancora peggiori però rischiano di essere le notizie dall’infermeria:infatti è stata costretta ad uscire in barella per quello che è apparso subito come un problema piuttosto serio aldestro. Saranno gli esami strumentali a confermare l’entità dell’, che potrebbe privaredi uno dei suoi principali punti di forza. SportFace.

Volley, Vbc Casalmaggiore chiude il girone di andata con la vittoria 3-0 contro Cuneo
Volley A1/F: Cuneo lotta ma cade con Casalmaggiore. Preoccupa l'infortunio a Degradi
SerieA1femminile Casalmaggiore-Cuneo 3-0 (25-22 31-29 28-26) CM: Montibeller 22 CN: Bici/Ungureanu 17

Volley femminile, Serie A1: infortunio al ginocchio destro per Alice Degradi in Casalmaggiore-Cuneo. La giocatrice esce in barella ...(Sergio Martini per iVolleymagazine.it) Casalmaggiore dimostra di avere cuore ed orgoglio e ritrova una vittoria da 3 punti tanto importante per la classifica come per il morale. In una gara dedicata ...