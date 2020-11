Virologi sul ring, l’ultima rissa scoppia sul vaccino anti-Covid. Crisanti non lo farà: dubbi sull’efficacia. Ed è assalito dai colleghi (Di sabato 21 novembre 2020) Botta e risposta, ospitate tv, provocazioni ai rivali ed ammiccamenti ai nuovi amici. No, non sono i politici ma i super contesi (dalle trasmissioni televisive) scienziati italiani. L’ultimo a far parlare di sé, è il microbiologo che ha condotto lo studio su Vo’ Euganeo, prima frontiera scientifica dell’analisi dell’epidemia di coronavirus, Andrea Crisanti (nella foto). Ma cosa avrà mai combinato? IN FRETTA E FURIA. E’ intervenuto sul primo vaccino per il coronavirus che arriverà a gennaio. E non ha avuto di certo la mano leggera: “Senza dati, non me lo faccio, perché voglio essere rassicurato che è stato testato e soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia”. E come in una reazione a catena sono arrivate a pioggia le repliche che hanno imposto allo stesso scienziato di precisare il suo pensiero. Per inciso: un vaccino non può ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 21 novembre 2020) Botta e risposta, ospitate tv, provocazioni ai rivali ed ammiccamenti ai nuovi amici. No, non sono i politici ma i super contesi (dalle trasmissioni televisive) scienziati italiani. L’ultimo a far parlare di sé, è il microbiologo che ha condotto lo studio su Vo’ Euganeo, prima frontiera scientifica dell’analisi dell’epidemia di coronavirus, Andrea Cris(nella foto). Ma cosa avrà mai combinato? IN FRETTA E FURIA. E’ intervenuto sul primoper il coronavirus che arriverà a gennaio. E non ha avuto di certo la mano leggera: “Senza dati, non me lo faccio, perché voglio essere rassicurato che è stato testato e soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia”. E come in una reazione a catena sono arrivate a pioggia le repliche che hanno imposto allo stesso scienziato di precisare il suo pensiero. Per inciso: unnon può ...

Quando parliamo di vaccini anti Covid c’è una domanda a cui non è ancora stata data risposta: ci proteggeranno da una malattia grave, ma non dalla infezione e quindi, anche ...

Il vaccino è stato approntato in pochi mesi, a differenza di quelli che in passato hanno avuto una preparazione lunga anni ...

