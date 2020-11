VIDEO MotoGP, Valentino Rossi: “Ho un po’ il timore di diventare grande” (Di sabato 21 novembre 2020) La stagione 2020 della MotoGP è proseguita oggi con le qualifiche ufficiali del GP di Portogallo, quattordicesimo appuntamento del Mondiale per la MotoGP e quindicesimo per Moto2 e Moto3: in questo VIDEO di Sky viene mostrata l’intervista a Valentino Rossi, che corre per la seconda volta a Portimao (dopo Valencia) dopo un mese di stop per la positività al Covid. Così il pilota Yamaha: “Ho la consapevolezza che ci sarà un’altra parte di vita dove ci saranno altre soddisfazioni ma non sarà mai come essere pilota. Se devo aspettare di essere pronto non succederà mai. Ad un certo punto lancerò il cuore oltre l’ostacolo. E’ importante avere una donna con cui stai bene“. VIDEOINTERVISTA Valentino Rossi ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) La stagione 2020 dellaè proseguita oggi con le qualifiche ufficiali del GP di Portogallo, quattordicesimo appuntamento del Mondiale per lae quindicesimo per Moto2 e Moto3: in questodi Sky viene mostrata l’intervista a, che corre per la seconda volta a Portimao (dopo Valencia) dopo un mese di stop per la positività al Covid. Così il pilota Yamaha: “Ho la consapevolezza che ci sarà un’altra parte di vita dove ci saranno altre soddisfazioni ma non sarà mai come essere pilota. Se devo aspettare di essere pronto non succederà mai. Ad un certo punto lancerò il cuore oltre l’ostacolo. E’ importante avere una donna con cui stai bene“.INTERVISTA...

