VIDEO Mikaela Shiffrin è tornata dopo 300 giorni | slalom di Levi | secondo dopo la prima manche

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020)alla grandissima300di assenza dalla neve. La statunitense non gareggiava da fine gennaio 2019,che il padre morisse in seguito a un incidente domestico. La reginetta del Circo Bianco è rientrata in occasione dellodie ha subito brillato nellasul pendio finlandese, in quella che è laprova stagione tra i pali stretti per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino. L’americana ha chiuso in seconda posizione a 15 centesimi di distacco dalla slovacca Petra Vlhova, sua grande rivale tra i pali stretti. Nella seconda, in programma a partire dalle ore 13.15, potrà andare a caccia ...