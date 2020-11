VIDEO Juventus-Cagliari 2-0, Highlights, gol e sintesi: Cristiano Ronaldo realizza una doppietta all’Allianz Stadium (Di sabato 21 novembre 2020) E’ terminato 2-0 l’anticipo serale dell’ottava giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-2021 tra Juventus e Cagliari. I bianconeri, grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo, hanno avuto la meglio nel confronto dell’Allianz Stadium. Un risultato che proietta la compagine di Andrea Pirlo a -1 dal Milan capolista, ma con una partita in più. Di seguito gli Highlights e le azioni salienti del match: GLI Highlights DI Juventus-Cagliari 2-0 Juventus-Cagliari 1-0: IL GOL DI Cristiano Ronaldo #SerieA Cristiano Ronaldo sigue agigantando su leyenda de su carrera y en su paso por Italia. El primer gol de CR7 ante el ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) E’ terminato 2-0 l’anticipo serale dell’ottava giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-2021 tra. I bianconeri, grazie a unadi, hanno avuto la meglio nel confronto dell’Allianz. Un risultato che proietta la compagine di Andrea Pirlo a -1 dal Milan capolista, ma con una partita in più. Di seguito glie le azioni salienti del match: GLIDI2-01-0: IL GOL DI#SerieAsigue agigantando su leyenda de su carrera y en su paso por Italia. El primer gol de CR7 ante el ...

btsportfootball : 1996-1999: Gianluigi Buffon, Lilian Thuram and Enrico Chiesa are teammates at Parma. 2018: Buffon plays against Th… - juventusfc : ???????? ???? ???????? ???? @officialpes ?? Il nostro quarto Kit sbarca anche su #PES2021 ?? DISPONIBILE ORA ??… - OfficialASRoma : ??? Sono passati 22 anni da questa indimenticabile vittoria sulla Juventus, firmata da @7paulosergio e Vincent Cande… - jasemills_vfc : RT @FastGoal5: Juventus 2-0 Cagliari - All Goals ?????? - CorriereUmbria : Juventus-Cagliari 2-0, gol e highlights. Doppietta di Ronaldo -