VIDEO | G20, Albiani (Oxfam): "Stop al debito, dare ossigeno ai Paesi fragili"

ROMA – "Sospendere il pagamento del debito non basta; il G20 deve cancellarlo del tutto, liberando subito 40 miliardi di dollari, una boccata di ossigeno per i sistemi sanitari dei Paesi più fragili": così Sara Albiani, policy advisor per la Salute globale di Oxfam Italia, intervistata dall'agenzia Dire. L'appello è giunto alla vigilia dal vertice delle grandi potenze organizzato per oggi e domani dall'Arabia Saudita. Lo sguardo è rivolto però anche oltre, alla presidenza italiana del 2021.

La Cina sostiene la cooperazione internazionale sui vaccini, dice Xi

Lavoreremo per rendere gli immunizzanti un prodotto pubblico che le persone in tutti i Paesi possano usare e possano permettersi”.

