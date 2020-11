Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 novembre 2020)DEL 21 NOVEMBREORE 17.20 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASILINA, ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RIMOSSO L’INCIDENTE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA 53 IL TRAFFICO E’ IN VIA DI NORMALIZZAZIONE; LAHA DIRAMATO ALLERTA METEO GIALLA PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SULFORTI VENTI DAI QUADRANTI ...