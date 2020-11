Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Ristori ter: nuovi aiuti per 2 miliardi di euro (Di sabato 21 novembre 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera nella notte al decreto Ristori ter che finanzia nuovi aiuti anti-crisi per circa 2 miliardi. Nel dettaglio, 1,45 miliardi andranno ai contributi a fondo perduto per le attività colpite dalle misure restrittive anti-Covid, 400 milioni ai sindaci per gli aiuti alimentari e 100 milioni al commissario all’emergenza Domenico Arcuri per l’acquisto di farmaci per curare i pazienti positivi al Covid. Il Cdm ha anche approvato lo scostamento di bilancio da «8 miliardi in termini di indebitamento netto e di fabbisogno e di 5 miliardi per i saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa»: dopo ... Leggi su open.online (Di sabato 21 novembre 2020) Ildeiha dato il vianella notte alter che finanziaanti-crisi per circa 2. Nel dettaglio, 1,45andranno ai contributi a fondo perduto per le attività colpite dalle misure restrittive anti-Covid, 400 milioni ai sindaci per glialimentari e 100 milioni al commissario all’emergenza Domenico Arcuri per l’acquisto di farmaci per curare i pazienti positivi al Covid. Il Cdm ha anche approvato lo scostamento di bilancio da «8in termini di indebitamento netto e di fabbisogno e di 5per i saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa»: dopo ...

fattoquotidiano : Ristori, via libera all’invio delle richieste sul sito dell’Agenzia delle entrate: c’è tempo fino al 15 gennaio. La… - Agenzia_Ansa : Via libera del Consiglio dei ministri allo scostamento di bilancio da 8 miliardi e al Dl Ristori ter, che prevede… - Adnkronos : #DecretoRistori, via libera #Cdm a 'ter' e scostamento da 8 mld - fisco24_info : Decreto ristori ter, via libera Cdm: aiuti per 2 miliardi : 1,45 miliardi a imprese passate in zona rossa e aranci… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Via libera del Consiglio dei ministri allo scostamento di bilancio da 8 miliardi e al Dl Ristori ter, che prevede aiuti… -