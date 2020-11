Verso il nuovo DPCM con le regole per il Natale (Di sabato 21 novembre 2020) Il nuovo DPCM verrà presentato dal Governo a inizio dicembre. Nel prossimo mese le misure restrittive potrebbero cambiare. Si tratta di un mese con in ballo il Natale dove di norma i fatturati delle aziende aumentano notevolmente. Dall’altro lato si tratta di un periodo importante per evitare una nuova ondata nel 2021. I negozi potrebbero allungare il loro orario di apertura in modo da spalmare gli ingressi durante la giornata, con fasce dedicate a determinate categorie di persone come gli over 65. Negozi e bar aperti fino a tardi, cene al ristorante massimo in 6 persone allo stesso tavolo nelle zone Gialle e Arancioni. No agli assembramenti dentro e fuori dai locali Il coprifuoco potrebbe venenir posticipato alle 23 o a mezzanotte. Mobilità limitata tra Regioni.Resterà da parte del Governo una “forte raccomandazione” a ... Leggi su udine20 (Di sabato 21 novembre 2020) Ilverrà presentato dal Governo a inizio dicembre. Nel prossimo mese le misure restrittive potrebbero cambiare. Si tratta di un mese con in ballo ildove di norma i fatturati delle aziende aumentano notevolmente. Dall’altro lato si tratta di un periodo importante per evitare una nuova ondata nel 2021. I negozi potrebbero allungare il loro orario di apertura in modo da spalmare gli ingressi durante la giornata, con fasce dedicate a determinate categorie di persone come gli over 65. Negozi e bar aperti fino a tardi, cene al ristorante massimo in 6 persone allo stesso tavolo nelle zone Gialle e Arancioni. No agli assembramenti dentro e fuori dai locali Il coprifuoco potrebbe venenir posticipato alle 23 o a mezzanotte. Mobilità limitata tra Regioni.Resterà da parte del Governo una “forte raccomandazione” a ...

