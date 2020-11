Verona, Silvestri: «Ho dimostrato a tutti di poter stare in Serie A» (Di sabato 21 novembre 2020) Marco Silvestri ha parlato delle sue ottime prestazioni con la maglia dell’Hellas Verona Marco Silvestri, portiere dell’Hellas Verona, in una lunga intervista a SportWeek ha parlato del suo grande momento di forma con la maglia gialloblù. MOMENTO – «Senza dubbio sono riuscito a dimostrare, anche a me stesso, che posso stare in Serie A. Ma non è un punto d’arrivo. E il fatto di non essere stato chiamato in Nazionale dopo la convocazione a ottobre mi spinge a dare ancora di più». IDOLI – «Da piccolo mi piacevano Buffon e Dida. Il brasiliano l’ho incontrato di persona proprio nell’ultima gara contro il Milan, ed è stata un’emozione molto forte. Adesso i migliori sono Donnarumma, Neuer e Alisson». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Marcoha parlato delle sue ottime prestazioni con la maglia dell’HellasMarco, portiere dell’Hellas, in una lunga intervista a SportWeek ha parlato del suo grande momento di forma con la maglia gialloblù. MOMENTO – «Senza dubbio sono riuscito a dimostrare, anche a me stesso, che possoinA. Ma non è un punto d’arrivo. E il fatto di non essere stato chiamato in Nazionale dopo la convocazione a ottobre mi spinge a dare ancora di più». IDOLI – «Da piccolo mi piacevano Buffon e Dida. Il brasiliano l’ho incontrato di persona proprio nell’ultima gara contro il Milan, ed è stata un’emozione molto forte. Adesso i migliori sono Donnarumma, Neuer e Alisson». Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #Verona | Parla #Silvestri: '#Buffon e #Dida i miei idoli, #Donnarumma tra i più forti al mondo' - TuttoFanta : ?? #VERONA, le parole di #Silvestri: 'Ora ho la consapevolezza di poter stare in Serie A. Buffon e Dida i miei idoli… - Giusty1980 : @ElBuffi82 Tra Belotti a San Siro contro Handa e Boga a Verona contro Silvestri in super forma (prima della naziona… - Gazzetta_it : Gatto #Silvestri: “Ho provocato e stregato #Ibra. E vi dico come si parano i rigori” - il_gentlemaw : Silvestri, portiere del Verona che nell'ultimo turno a affrontato il Milan, dopo il rigore di Ibrahimovic -sparato… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Silvestri Gatto Silvestri: “Ho provocato e disinnescato Ibra. E vi dico come si parano i rigori” La Gazzetta dello Sport Verona, Silvestri: “Buffon e Dida i miei idoli, Donnarumma tra i più forti al mondo”

“Da piccolo mi piacevano Buffon e Dida. Il brasiliano l’ho incontrato di persona proprio nell’ultima gara contro il Milan, ed è stata un’emozione molto forte. Adesso i mi ...

Verona, Silvestri: «Ho dimostrato a tutti di poter stare in Serie A»

Marco Silvestri ha parlato delle sue ottime prestazioni con la maglia dell’Hellas Verona Marco Silvestri, portiere dell’Hellas Verona, in una lunga intervista a SportWeek ha parlato del suo grande mom ...

“Da piccolo mi piacevano Buffon e Dida. Il brasiliano l’ho incontrato di persona proprio nell’ultima gara contro il Milan, ed è stata un’emozione molto forte. Adesso i mi ...Marco Silvestri ha parlato delle sue ottime prestazioni con la maglia dell’Hellas Verona Marco Silvestri, portiere dell’Hellas Verona, in una lunga intervista a SportWeek ha parlato del suo grande mom ...