Verona, Silvestri esalta Juric: “Non guarda in faccia nessuno. Se meriti, giochi…” (Di sabato 21 novembre 2020) In occasione della lunga ed interessante intervista rilasciata al noto magazine Sportweek, Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona, ha avuto modo anche di parlare del tecnico Ivan Juric e delle sue qualità nell'allenare una squadra giovane ma ricca di talento.Silvestri: "Juric non guarda in faccia a nessuno"caption id="attachment 924825" align="alignnone" width="570" Silvestri (getty images)/caption"Il mister mi piace anche perché lancia i giovani. Non guarda la carta d'identità. Se uno merita di giocare, non ha paura a metterlo in campo", ha spiegato Silvestri. "Con me nessuno lo ha mai fatto. A 18 anni a Modena, esordii in Coppa Italia, facendo molto bene e poi la domenica dopo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 21 novembre 2020) In occasione della lunga ed interessante intervista rilasciata al noto magazine Sportweek, Marco, portiere dell'Hellas, ha avuto modo anche di parlare del tecnico Ivane delle sue qualità nell'allenare una squadra giovane ma ricca di talento.: "nonin"caption id="attachment 924825" align="alignnone" width="570"(getty images)/caption"Il mister mi piace anche perché lancia i giovani. Nonla carta d'identità. Se uno merita di giocare, non ha paura a metterlo in campo", ha spiegato. "Con melo ha mai fatto. A 18 anni a Modena, esordii in Coppa Italia, facendo molto bene e poi la domenica dopo ...

ItaSportPress : Verona, Silvestri esalta Juric: 'Non guarda in faccia nessuno. Se meriti, giochi...' - - milansette : Verona, Silvestri a SportWeek: 'Ho sfidato Ibra a parole e l'ho fatto sbagliare' - MilanLiveIT : #Silvestri, protagonista di #MilanVerona, confessa la sua simpatia per i rossoneri - sportli26181512 : Verona, Silvestri a SportWeek: 'Ho sfidato Ibra a parole e l'ho fatto sbagliare': Intervistato in esclusiva da Spor… - CampoFattore : #Verona, Silvestri: 'In pochi hanno il coraggio di Juric: con lui giochi se meriti, il resto non conta' -