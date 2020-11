Venerdì il decreto “ristori quater” (da 6 mld) in Cdm. Raffica di rinvii di adempimenti fiscali e nuovi aiuti per gli stagionali (Di sabato 21 novembre 2020) Il secondo piatto, quello più sostanzioso, arriverà settimana prossima. Ed è una piccola corsa il tempo per approvare il nuovo decreto, il “ristori quater” che consentirà di rimandare e, in alcuni casi sopprimere, alcune scadenze e adempimenti fiscali. In tutto con una “perdita” per l’erario fino a 5 miliardi di euro. Per compensare l’ammanco si farà conto sui proventi della “mini ripresa” estiva, risultata superiore alle attese e, soprattutto, su nuovo deficit. Il tempo è poco perché il primo effetto del ristori quater sarà quello di spostare il termine del 30 novembre per la presentazione delle dichiarazioni fiscali al 10 dicembre. Previsti rinvii per acconti Irap, Ires, Irpef ed Iva oltre che per le ritenute e contributi di dicembre a carico di aziende con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Il secondo piatto, quello più sostanzioso, arriverà settimana prossima. Ed è una piccola corsa il tempo per approvare il nuovo, ilche consentirà di rimandare e, in alcuni casi sopprimere, alcune scadenze e. In tutto con una “perdita” per l’erario fino a 5 miliardi di euro. Per compensare l’ammanco si farà conto sui proventi della “mini ripresa” estiva, risultata superiore alle attese e, soprattutto, su nuovo deficit. Il tempo è poco perché il primo effetto del ristori quater sarà quello di spostare il termine del 30 novembre per la presentazione delle dichiarazionial 10 dicembre. Previstiper acconti Irap, Ires, Irpef ed Iva oltre che per le ritenute e contributi di dicembre a carico di aziende con ...

