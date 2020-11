Vendita online di farmaci non autorizzati per Covid, Nas oscurano altri 20 siti web (Di sabato 21 novembre 2020) Oscurati dai Carabineri del Nas 20 siti web collocati su server esteri e con riferimenti di gestori fittizi, sui quali venivano effettuate la pubblicità e l’offerta in Vendita, anche in lingua italiana, di medicinali sottoposti a particolari restrizioni all’utilizzo clinico. Con questi ultimi provvedimenti, sale a 112 il numero dei siti oscurati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute dall’inizio dell’emergenza pandemica. L’attività di monitoraggio telematico, che prosegue incessantemente, ha consentito di individuare piattaforme online che mettevano in Vendita illegalmente una molteplicità di medicinali soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo in farmacia da parte di farmacisti abilitati, recanti varie indicazioni terapeutiche e contenenti ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 novembre 2020) Oscurati dai Carabineri del Nas 20web collocati su server esteri e con riferimenti di gestori fittizi, sui quali venivano effettuate la pubblicità e l’offerta in, anche in lingua italiana, di medicinali sottoposti a particolari restrizioni all’utilizzo clinico. Con questi ultimi provvedimenti, sale a 112 il numero deioscurati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute dall’inizio dell’emergenza pandemica. L’attività di monitoraggio telematico, che prosegue incessantemente, ha consentito di individuare piattaformeche mettevano inillegalmente una molteplicità di medicinali soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo ina da parte disti abilitati, recanti varie indicazioni terapeutiche e contenenti ...

