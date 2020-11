Valeria Graci a Verissimo ho avuto momenti di debolezza ho chiesto aiuto (Di sabato 21 novembre 2020) L’attrice comica Valeria Graci è stata ospite a “Verissimo”, nella puntata speciale dedicata alle donne per racconta per la prima volta una complicata storia di violenza psicologica subita dal suo ex-marito: “Mi sono innamorata perdutamente e ho avuto una storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro: nostro figlio. Le storie possono finire ma a volte c’è una non accettazione della fine di un amore. Tutte le coppie litigano, ma quando si usano determinate parole si supera il limite. “Mi sentivo dire di essere una nullità, sono parole che lacerano dentro”. “Ho avuto grandi momenti di debolezza. Sono andata in analisi e ho raccontato alla mia famiglia e alle mie amiche cosa stava succedendo, mi sono fatta aiutare”. Durante l’intervista la Toffanin che le ... Leggi su people24.myblog (Di sabato 21 novembre 2020) L’attrice comicaè stata ospite a “”, nella puntata speciale dedicata alle donne per racconta per la prima volta una complicata storia di violenza psicologica subita dal suo ex-marito: “Mi sono innamorata perdutamente e houna storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro: nostro figlio. Le storie possono finire ma a volte c’è una non accettazione della fine di un amore. Tutte le coppie litigano, ma quando si usano determinate parole si supera il limite. “Mi sentivo dire di essere una nullità, sono parole che lacerano dentro”. “Hograndidi. Sono andata in analisi e ho raccontato alla mia famiglia e alle mie amiche cosa stava succedendo, mi sono fatta aiutare”. Durante l’intervista la Toffanin che le ...

zazoomblog : Simon Russo - ex marito di Valeria Graci: per lui l’accusa è pesante - GiovaFortuna : Sante parole quelle di Valeria Graci. SANTISSIME. La violenza psicologica non è meno grave di quella fisica. Le par… - nickginetti : Valeria Graci esemplareeeeeeeeeee #Verissimo - nickginetti : Amo la forza,il coraggio di come Valeria Graci racconta queste violenze #Verissimo - zazoomblog : Valeria Graci: chi è età carriera vita privata figlio marito - #Valeria #Graci: #carriera #privata… -