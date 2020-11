Valentino Rossi correrà la 12 Ore del Golfo Il Dottore guiderà una Ferrari 488

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020)la 12 Ore delil pmo mese di gennaio. Iltornerà a disputare questa corsa endurance in Bahrain e si cimenterà in una nuova 12 Ore, dopo che lo corso anno si era cimentato in quella disputata sul tracciato di Abu Dhabi. Il nove volte Campione del Mondo sarà al volante di una488 GT3 e verrà affiancato dal fratello Luca Marini, neo promosso in MotoGP con la Ducati Avintia. Accanto ai due centauri ci sarà anche lo storico amico Alessio Salucci. Lo scorso annoconquistò la vittoria di clase in Pro-Am e fu terzo in assoluto, in questa occasione la corsa è stata spostata da Yas Marina al Sakhir ed è stata posticipata di un mesetto a causa dell’emergenza sanitaria. Il ...