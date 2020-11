Valentina Pitzalis vittima di violenze: com’era prima dell’incendio (Di sabato 21 novembre 2020) Ospite di Verissimo, Valentina Pitzalis racconta la sua storia di violenze, ma anche di coraggio: ecco com’era prima del drammatico incendio Valentina Pitzalis (Fonte foto: Instagram, @ ValentinaPitzalisreal)Una testimonianza di grande forza e coraggio, quella che Valentina Pitzalis, purtroppo vittima di violenza, racconta a Silvia Toffanin e a tutto il pubblico di Verissimo: porta sul proprio corpo i segni lasciati dal fuoco. Una puntata ricca di emozioni e davvero molto intensa, quella di Verissimo, che darà spazio e voce a Valentina, e alla sua drammatica storia, fatta di abusi e violenze, che raggiunge purtroppo il suo culmine ... Leggi su chenews (Di sabato 21 novembre 2020) Ospite di Verissimo,racconta la sua storia di, ma anche di coraggio: eccodel drammatico incendio(Fonte foto: Instagram, @real)Una testimonianza di grande forza e coraggio, quella che, purtroppodi violenza, racconta a Silvia Toffanin e a tutto il pubblico di Verissimo: porta sul proprio corpo i segni lasciati dal fuoco. Una puntata ricca di emozioni e davvero molto intensa, quella di Verissimo, che darà spazio e voce a, e alla sua drammatica storia, fatta di abusi e, che raggiunge purtroppo il suo culmine ...

ClarabellaBest : Leggi 'Valentina Pitzalis: 'La famiglia del mio ex marito mi ha diffamata nei modi più feroci'' su Mediaset Play… - MikyS03 : Ho letto su @MediasetPlay le anticipazioni delle interviste di #verissimo e quella di Valentina pitzalis, e devo di… - MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: A VERISSIMO VALENTINA PITZALIS: “Per nove anni ho subito una campagna d’odio pazzesca da parte della famiglia del mio… - MontiFrancy82 : APPUNTAMENTO SPECIALE CON @verissimotv PER LE DONNE”: ospiti @LoredanaBerte @m_hunziker @vladiluxuria… - SMSNEWSOFFICIAL : APPUNTAMENTO SPECIALE CON @verissimotv PER LE DONNE”: ospiti @LoredanaBerte @m_hunziker @vladiluxuria… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Pitzalis Valentina Pitzalis/ Sfigurata in rogo appiccato dal marito Manuel Piredda “un incubo” Il Sussidiario.net Verissimo, anticipazioni: puntata speciale dedicata alle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sul genere femminile Verissimo dedica uno speciale al tema. Ospiti di Silvia Toffanin ...

Manuel Piredda, ex marito Valentina Pitzalis/ Mamma Roberta Mamusa tentò suicidio e…

Manuel Piredda, ex marito Valentina Pitzalis morto nel rogo: la madre Roberta Mamusa avrebbe tentato il suicidio dopo l'archiviazione dell'ex nuora.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sul genere femminile Verissimo dedica uno speciale al tema. Ospiti di Silvia Toffanin ...Manuel Piredda, ex marito Valentina Pitzalis morto nel rogo: la madre Roberta Mamusa avrebbe tentato il suicidio dopo l'archiviazione dell'ex nuora.