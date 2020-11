Valentina Pitzalis: “Incubo finito”, il dramma ed il calvario lungo 9 anni (Di sabato 21 novembre 2020) Nel 2011 Valentina Pitzalis ha rischiato di morire dopo che l’ex marito (morto nel tentativo di ucciderla) le ha dato fuoco. Nel 2017 la vittima di quel femminicidio “mancato” ha rischiato di finire sul banco degli imputati con l’accusa di omicidio. Valentina Pitzalis è uno dei simboli della violenza sulle donne. Nella notte fra il 16 ed il 17 aprile 2011 ad Bacu Abis (Carbonia) il suo ex marito Manuel Piredda con la scusa di doverle chiedere alcuni documenti la convinse a recarsi presso il suo appartamento. Una volta arrivata Valentina Manuel le getta addosso della benzina e le dà fuoco. Nel tentativo di toglierle la vita Manuel Piredda si dà fuoco a sua volta e muore. Valentina invece, dopo essere stata avvolta dalle fiamme per venti interminabili minuti viene soccorsa. I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Nel 2011ha rischiato di morire dopo che l’ex marito (morto nel tentativo di ucciderla) le ha dato fuoco. Nel 2017 la vittima di quel femminicidio “mancato” ha rischiato di finire sul banco degli imputati con l’accusa di omicidio.è uno dei simboli della violenza sulle donne. Nella notte fra il 16 ed il 17 aprile 2011 ad Bacu Abis (Carbonia) il suo ex marito Manuel Piredda con la scusa di doverle chiedere alcuni documenti la convinse a recarsi presso il suo appartamento. Una volta arrivataManuel le getta addosso della benzina e le dà fuoco. Nel tentativo di toglierle la vita Manuel Piredda si dà fuoco a sua volta e muore.invece, dopo essere stata avvolta dalle fiamme per venti interminabili minuti viene soccorsa. I ...

ClarabellaBest : Leggi 'Valentina Pitzalis: 'La famiglia del mio ex marito mi ha diffamata nei modi più feroci'' su Mediaset Play… - MikyS03 : Ho letto su @MediasetPlay le anticipazioni delle interviste di #verissimo e quella di Valentina pitzalis, e devo di… - MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: A VERISSIMO VALENTINA PITZALIS: “Per nove anni ho subito una campagna d’odio pazzesca da parte della famiglia del mio… - MontiFrancy82 : APPUNTAMENTO SPECIALE CON @verissimotv PER LE DONNE”: ospiti @LoredanaBerte @m_hunziker @vladiluxuria… - SMSNEWSOFFICIAL : APPUNTAMENTO SPECIALE CON @verissimotv PER LE DONNE”: ospiti @LoredanaBerte @m_hunziker @vladiluxuria… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Pitzalis Valentina Pitzalis/ Sfigurata in rogo appiccato dal marito Manuel Piredda “un incubo” Il Sussidiario.net Verissimo, anticipazioni: puntata speciale dedicata alle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sul genere femminile Verissimo dedica uno speciale al tema. Ospiti di Silvia Toffanin ...

Manuel Piredda, ex marito Valentina Pitzalis/ Mamma Roberta Mamusa tentò suicidio e…

Manuel Piredda, ex marito Valentina Pitzalis morto nel rogo: la madre Roberta Mamusa avrebbe tentato il suicidio dopo l'archiviazione dell'ex nuora.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sul genere femminile Verissimo dedica uno speciale al tema. Ospiti di Silvia Toffanin ...Manuel Piredda, ex marito Valentina Pitzalis morto nel rogo: la madre Roberta Mamusa avrebbe tentato il suicidio dopo l'archiviazione dell'ex nuora.